Aç kalarak şehre kadar inen tilkiyi polis ekipleri elleriyle besledi
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Kastamonu, Polis, Küre

Aç kalarak şehre kadar inen tilkiyi polis ekipleri elleriyle besledi

Aç kalarak şehre kadar inen tilkiyi polis ekipleri elleriyle besledi Kastamonu'nun Küre ilçesinde aç kalarak şehre kadar inen tilkiyi, polis ekipleri marketten aldıkları yiyeceklerle besledi.

27.03.2020 20:16 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:17
Aç kalarak şehre kadar inen tilkiyi polis ekipleri elleriyle besledi

Aç kalarak şehre kadar inen tilkiyi polis ekipleri elleriyle besledi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Küre ilçesinde aç kalarak şehre kadar inen tilkiyi, polis ekipleri marketten aldıkları yiyeceklerle besledi.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan ve yavru olduğu düşünülen tilki, kent merkezine kadar indi. Doğada yiyecek bulmakta zorlanan tilki, ilçe merkezine kadar indi. İlçe merkezinde devriye atan polis ekipleri, kent merkezine kadar inen tilkiyi fark etti.

Polis ekipleri, aç kalan tilkiyi beslemek için marketten yiyecek aldı. Tilkiyi yanlarına çağıran polis ekipleri, aldıkları yiyeceklerden tilkiye vererek besledi. Kendisine atılan yiyecekleri yiyen tilki, bir süre sonra gözden kayboldu.

Aç kalarak şehre kadar inen tilkiyi polis ekipleri elleriyle besledi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Aç kalarak şehre kadar inen tilkiyi polis ekipleri elleriyle besledi

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