Aç kalan yılkı atları, şehir merkezine indi
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Aç kalan yılkı atları, şehir merkezine indi

09.01.2021 08:35 | Son Güncelleme: 09.01.2021 09:09
Aç kalan yılkı atları, şehir merkezine indi

MANİSA'nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı'nda yaşayan ve şehrin simgesi haline gelen yılkı atları, sert geçen kış şartları nedeniyle yiyecek bulamayınca şehir merkezine indi.

MANİSA'nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı'nda yaşayan ve şehrin simgesi haline gelen yılkı atları, sert geçen kış şartları nedeniyle yiyecek bulamayınca şehir merkezine indi.  

Manisa'nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı'nda yaban hayatı süren yılkı atları, sert geçen kış şartlarında ot bulmakta zorlandıkları ve aç kaldıkları için şehir merkezinde görülmeye başlandı. Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesi'ndeki boş bir arazide sürü halinde gezen yılkı atları, ilginç görüntüler oluşturdu.

Mahalle sakinlerinden Ertuğrul Say (75), yılkı atlarını görmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Say, şöyle devam etti: "Yılkı atlarını her sene bekliyoruz. Bu sene yine geldiler. Spil Dağı'na çıktığımızda da görüyoruz ama burada görmek çok daha başka bir şey. Mahallemize renk katıyorlar. Kışın dağda yiyecek bir şey bulamadılar mı her sene buraya iniyorlar" diye konuştu.

Aç kalan yılkı atları, şehir merkezine indi
Aç kalan yılkı atları, şehir merkezine indi
Aç kalan yılkı atları, şehir merkezine indi
Aç kalan yılkı atları, şehir merkezine indi
Aç kalan yılkı atları, şehir merkezine indi
Aç kalan yılkı atları, şehir merkezine indi
Aç kalan yılkı atları, şehir merkezine indi
Aç kalan yılkı atları, şehir merkezine indi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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