Aç Kalan Yavru Tilki Yerleşim Alanına İndi

Aç Kalan Yavru Tilki Yerleşim Alanına İndi

Erzurum’da doğada yiyecek bulamadığı için aç kalan tilki yerleşim alanına indi.

Aç Kalan Yavru Tilki Yerleşim Alanına İndi

Erzurum'da doğada yiyecek bulamadığı için aç kalan tilki yerleşim alanına indi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde sabah saatlerinde apartmanın ön tarafında yavru tilkiyi gören vatandaşlar şaşırdı. Aç kaldığı için Palandöken Dağından yerleşim alanına inen yavru tilki kendine yiyecek aradı.

Köpeklerin saldırısına uğradığı tahmin edilen ve yaralı, bitkin halde dolaşan tilki, vatandaş kamerası tarafından görüntülendi.

Bir süre etrafta yiyecek arayan tilki daha sonra gözden kayboldu. - ERZURUM

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