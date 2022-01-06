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Aç kalan yaban hayvanları için yem bırakıldı

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - Haberler | Güncel

Aç kalan yaban hayvanları için yem bırakıldıŞANLIURFA Güneydoğu Anadolu Bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı ve buzlanma nedeniyle aç kalan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

ŞANLIURFA (İHA) - Aç kalan yaban hayvanları için yem bırakıldı

ŞANLIURFA Güneydoğu Anadolu Bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı ve buzlanma nedeniyle aç kalan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Siverek ilçesi sınırlarında bulunan kar yağışının etkili olduğu 1910 rakımlı Karacadağ bölgesi ve eteklerinde kış şartlarından etkilenerek yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için 2 ton 140 kilo yem doğaya bırakıldı.

Ekipler düzenli olarak bölgede yaban hayvanlarının aç kalmaması amacıyla Karacadağ eteklerine içerisinde yonca, sebze, arpa bulunan 2 ton 140 kilogram yem bırakıldı.

Yaban hayvanlarının besin ihtiyacını gidermek amacıyla Karacadağ bölgesine yem bırakma çalışmasına katılan Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek ve beraberindekiler doğaya yem serpti.

Yemleme çalışmaların belli aralıklarla sürdürüleceği belirtildi.

Aç kalan yaban hayvanları için yem bırakıldı

Aç kalan yaban hayvanları için yem bırakıldı

Aç kalan yaban hayvanları için yem bırakıldı

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İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - Son Dakika Haberleri

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