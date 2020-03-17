Aç kalan yaban hayvanları fotokapana takıldı
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Burdur, Güncel

Aç kalan yaban hayvanları fotokapana takıldı

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Burdur Bölge Müdürlüğü'nün zorlu kış şartlarında aç kalmamaları için yemlediği yaban hayvanları fotokapan tarafından görüntülendi.

17.03.2020 22:15 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:15
Aç kalan yaban hayvanları fotokapana takıldı

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Burdur Bölge Müdürlüğü'nün zorlu kış şartlarında aç kalmamaları için yemlediği yaban hayvanları fotokapan tarafından görüntülendi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının türüne göre yonca, saman, sebze, meyve, arpa, buğday gibi yemler araziye bırakıldı. Aralık, ocak ve şubat aylarında Burdur, Isparta ve Antalya illerinde özellikle büyük memeli yaban hayvanları başta olmak üzere yemleme çalışması yapıldı. Yemleme yapılan bölgelere yerleştirilen fotokapanlar yem yemeye gelen hayvanları da görüntüledi.


Kaynak: DHA

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