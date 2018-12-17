Aç Kalan Yaban Domuzları Şehre İndi

MARMARİS'te aç kalan yaban domuzu sürüsü, şehir merkezine indi. Sürüyü fark eden bir kişi, çöp konteyneri çevresine sebze ve meyve bıraktı. Domuz sürüsü yiyecekleri yedikten sonra ormana döndü.

Marmaris'te yaşayan Kadriye Yeldan, şehir merkezine inen 15 domuzdan oluşan sürüyü fark etti. Çevredeki çöplerde yemek arayan sürünün aç olduğunu anlayan Yeldan, evinin karşısındaki çöp konteyneri çevresine sebze ve meyve bıraktı. Yiyecekleri fark eden sürüden 5 yaban domuzu, konteynerin yanına gelerek, bırakılan yiyeceklerle karnını doyurdu. Bir süre mahallede dolaşan yaban domuzu sürüsü, geldikleri yamaçtan ormana geri döndü. O anları cep telefonuyla görüntüleyen Yeldan, sosyal medya hesabından paylaştı. Yeldan, "Kış geldi, yiyecek bulamıyorlar. Kışın çok göreceğiz" dedi.

- Muğla