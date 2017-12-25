Aç Kalan Yaban Domuzları Şehre İndi

Çorum'da kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları şehir merkezine indi. Gazi Caddesi'nde seyir halinde olan bir sürücü İtfaiye Müdürlüğü yakınlarında karşıdan karşıya geçen domuz sürüsünü görünce şaşırdı. Aracını yavaşlatan sürücü cep telefonuyla domuz sürülerini görüntüledi. Yoldan geçerek Bahabey Çamlığı tarafına geçen sürü bir sürü sonra gözden kayboldu.



Sürücünün tepkisi ise güldürdü.



(Muhammed Muttalip Yalçın/ İHA)