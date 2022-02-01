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Aç kalan yaban domuzları ilçe merkezine indi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aç kalan yaban domuzları ilçe merkezine indi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışından dolayı aç kalan yaban domuzları ilçe merkezine indi.

ÇELİKHAN, ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışından dolayı aç kalan yaban domuzları ilçe merkezine indi.

Çelikhan ilçesinde yaklaşık 12 gündür etkisini devam ettiren kar yağışı ve tipi nedeniyle kırsal bölgede yiyecek bulamayan yaban domuzları ilçe merkezine indi. İlçe merkezinde sokak ve caddelerde gezinen yaban domuzları yiyecek aradı. Yaban domuzlarıyla karşılaşan bazı vatandaşlar korkudan ne yapacağını şaşırırken zaman zaman ise insanlardan korkan yaban domuzları kaçışmaya başladı. Yaban domuzlarının ilçe merkezindeki gezinmeleri vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. - ADIYAMAN

Aç kalan yaban domuzları ilçe merkezine indi

Aç kalan yaban domuzları ilçe merkezine indi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Çelikhan, Hisarcık, Adıyaman, kar, Yerel, Haber

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