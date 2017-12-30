Aç kalan vaşak öğrenci yurdunun bahçesine girdi

-Vaşak'a öğrenciler sahip çıktı



SİVAS - Sivas'ın Hafik ilçesinde aç kalan yavru vaşak öğrenci yurdunun bahçesine girdi. Yavru vaşağa öğrenciler sahip çıktı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde yavru bir vaşak, beslenmek için Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Nurettin Koçak Öğrenci Yurdunun bahçesine girdi. Öğrenciler tarafında çöpteki yemek artıkları arasında beslenirken bulunan yavru, gözetim altına alındı. Yurt Müdürü Kaya Turan Hasdemir, durumu Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Karnı doyurulan yavru vaşağın annesini kaybettiği veya annesinin ölmüş olabileceği düşünülüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan yurt müdürü Kaya Turan Hasdemir, "Yavru vaşağın yolunu kaybederek Hafik'e geldiğini düşünüyoruz. Yemek atıkları arasında beslenirken bulduk. Burada besledik. Konuyu İlçe Kaymakamlığına ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne bilgi verdik" dedi.