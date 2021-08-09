AÇ KALAN TİLKİYİ YAZLIKÇILAR BESLİYOR
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AÇ KALAN TİLKİYİ YAZLIKÇILAR BESLİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Çeşme ilçesinde kalan Tekirdağlı bir aile, her gece yazlıklarına gelen yabani bir tilkiye yumurta ikram ederek besliyor.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde kalan Tekirdağlı bir aile, her gece yazlıklarına gelen yabani bir tilkiye yumurta ikram ederek besliyor. Tilkinin yumurtayı kırmadan ağzına alıp götürme anı ise kameralara yansırken, görüntüler şaşkınlık yaratıyor.

İzmir'de ailesinin yazlığında kalan Tekirdağlı Yağmur Demir, bir gece çöp atmaktan gelirken kendisini takip eden yabani tilkiye yemek vermeye karar verdi. Yumurta ile beslemeye başlayan Demir, ertesi gün aynı saatte gelen tilkiyi görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Tilkiyi her akşam yumurta ile beslemeye başlayan Demir, o anları ise cep telefonuyla görüntüledi. Demir, 10 gündür bu şekilde tilkiyi beslediklerini söyledi.

Tilkinin, ikram ettikleri yumurtaları kırmadan alıp gittiğini söyleyen Demir, 'Bir gece çöp atmaya gittiğimizde karşılaştık. O gece bizi eve kadar takip etmiş. O gece yiyecek bir şeyler verdik. O günden beri yaklaşık 10 gündür her gece aynı saatte geliyor. Biz de çiğ yumurta falan veriyoruz. Kırmadan alıp gidiyor. Belki de yavrularına götürüyor. Belki de her akşam gelecek gibi' dedi.

AÇ KALAN TİLKİYİ YAZLIKÇILAR BESLİYOR
AÇ KALAN TİLKİYİ YAZLIKÇILAR BESLİYOR
AÇ KALAN TİLKİYİ YAZLIKÇILAR BESLİYOR
AÇ KALAN TİLKİYİ YAZLIKÇILAR BESLİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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