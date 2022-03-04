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Aç kalan tilkiyi vatandaşlar etle besledi

AA - Güncel
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle aç kalan tilki, vatandaşlar tarafından etle beslendi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle aç kalan tilki, vatandaşlar tarafından etle beslendi.

Sarp dağların arasında kurulu olan Ovacık'ta doğanın beyaz örtüyle kaplı olması yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor.

Dağlık ve ormanlık alanda yiyecek bulamayan yaban hayvanları zaman zaman yerleşim yerlerine kadar iniyor.

İlçede aç kalan bir tilki de akşam saatlerinde Ovacık Kayak Merkezi'nin önüne gelerek yiyecek aradı.

Tilkiyi fark eden İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferhat Alay ve kayak merkezi personeli, hayvanı tavuk etiyle besledi.

Karnını doyuran tilki daha sonra tesisten uzaklaştı.

Aç kalan tilkiyi vatandaşlar etle besledi

Aç kalan tilkiyi vatandaşlar etle besledi

Aç kalan tilkiyi vatandaşlar etle besledi

AA - Güncel

Hisarcık, Tunceli, Ovacık, kar, Güncel, Haberler

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