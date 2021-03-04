Aç kalan tilkiyi elleriyle beslediler
04.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:24
Eymir Gölü etrafında gezinen tilki Tilkiyi elleriyle besleyen vatandaşlar Yiyeceği alan tilkinin uzaklaşması ANKARA - Başkentin uğrak noktalarından biri olan Eymir Gölü'ndeki vatandaşlar, yiyecek bulmakta zorlanan tilkiyi elleriyle besledi.
Eymir Gölü etrafında gezinen tilki
Tilkiyi elleriyle besleyen vatandaşlar
Yiyeceği alan tilkinin uzaklaşması ANKARA - Başkentin uğrak noktalarından biri olan Eymir Gölü'ndeki vatandaşlar, yiyecek bulmakta zorlanan tilkiyi elleriyle besledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Kaplan