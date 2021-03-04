Aç kalan tilkiyi elleriyle beslediler
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Aç kalan tilkiyi elleriyle beslediler

04.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:24

Eymir Gölü etrafında gezinen tilki Tilkiyi elleriyle besleyen vatandaşlar Yiyeceği alan tilkinin uzaklaşması ANKARA - Başkentin uğrak noktalarından biri olan Eymir Gölü'ndeki vatandaşlar, yiyecek bulmakta zorlanan tilkiyi elleriyle besledi.

Eymir Gölü etrafında gezinen tilki

Tilkiyi elleriyle besleyen vatandaşlar

Yiyeceği alan tilkinin uzaklaşması ANKARA - Başkentin uğrak noktalarından biri olan Eymir Gölü'ndeki vatandaşlar, yiyecek bulmakta zorlanan tilkiyi elleriyle besledi.

Aç kalan tilkiyi elleriyle beslediler
Aç kalan tilkiyi elleriyle beslediler
Aç kalan tilkiyi elleriyle beslediler
Aç kalan tilkiyi elleriyle beslediler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Kaplan

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