Aç Kalan Tilkiyi Elleriyle Beslediler

Sivas'ta soğuk havaların etkisiyle yiyecek bulamayan tilki özel bir fabrikanın bahçesine indi. Aç kalan tilkiyi fabrika çalışanları elleriyle besledi. Sivas'ta etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulamayan tilki Kangal ilçesinde bulunan özel bir fabrikanın bahçesine girdi. Fabrikanın bahçesine giren tilki çalışanlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Çalışanlar aç kalan tilkiyi et vererek ellleriyle besledi. Fabrika çalışanlarından Başar Kocataş, her canlının yaşama alanı olduğunu belirterek, "Tilki sanırım aç kalmış. Fabrikanın bahçesinde gezinirken fark ettik. Sanırsam yemek arıyordu. Biz de gördük. Yemesi için bir şeyler verdik" dedi.

(İHA)