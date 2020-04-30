Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
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Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

- Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi Artvin'de aç kaldığı için evinin önüne gelen tilkiyi elleriyle besleyen vatandaşın görüntüleri büyük ilgi gördü.

Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
30.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:53

- Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

ARTVİN - Artvin'de aç kaldığı için evinin önüne gelen tilkiyi elleriyle besleyen vatandaşın görüntüleri büyük ilgi gördü.

Artvin'de esnaflık yapan Rıza Şimşek (58), iki ay önce Dere mahallesinde bulunan evinin önüne gelen tilkiyi fark etti. Tilkiye yiyecek veren Şimşek, sürekli eve gelip giden hayvanı bir süre sonra elleriyle beslemeye başladı. Tilkiyle dost olan Rıza Şimşek, her eve geldiğinde evinin önünde gördüğü tilkiye elleriyle yiyecek veriyor. Arkadaşın tarafından tilkiyi elleriyle beslerken çekilmiş görüntüleri, sosyal medyada yayılınca görüntüler büyük beğeni kazandı.

Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Kaynak: İHA

Manşet

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