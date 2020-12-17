Aç kalan tilkiyi eliyle besledi
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Aç kalan tilkiyi eliyle besledi

17.12.2020 11:17 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:23
Aç kalan tilkiyi eliyle besledi

Ardahan'da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayıp aç kalan tilkiyi bir vatandaş elleriyle beslendi.

Ardahan'da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayıp aç kalan tilkiyi bir vatandaş elleriyle beslendi.

Ardahan'da kışın gelmesiyle birlikte doğanın karla kaplanması, yabani hayvanların yiyecek bulmakta zorlanmasına yol açıyor. Bu nedenle zaman zaman insanlara yaklaşan yabani hayvanlar, vatandaşlarca besleniyor.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde aç kalan tilki, akşam saatlerinde yerleşim alanına inerek Gürhan Işık'ın evinin bahçesinde kendisine verilen ekmeklerle karnını doyurdu. Tilki, verilen ekmek parçalarıyla karnını doyururken etrafına da bakınmayı ihmal etmiyor.

(Olgun Yıldız/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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