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Tunceli, Ovacık, Güncel

Aç kalan tilkinin mahalledeki yiyecek arayışı görüntülendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde aç kalan bir tilki, mahallede yiyecek ararken görüntülendi.

09.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:42
Aç kalan tilkinin mahalledeki yiyecek arayışı görüntülendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde aç kalan bir tilki, mahallede yiyecek ararken görüntülendi.


Ülke genelinde havaların ısınmaya başladığı ve ilkbahar mevsiminin yaşandığı bugünlerde beyaz örtüyle kaplı Ovacık'ta, aç kalan bir kızıl tilki yerleşim yerinde yiyecek aradı.

Merkez 94 Mahallesi'nde vatandaşlara aldırış etmeden uzun süre evlerin ve çöp konteynerinin çevresinde dolaşan tilki, bulduğu et ve ekmek kırıntılarıyla karnını doyurmaya çalıştı.

Kameraların yiyecek arayışını kaydettiği tilki, mahalledeki köpeklerin fark etmesi üzerine gece karanlığında gözden kayboldu.

Kaynak: AA

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