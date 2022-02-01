AÇ KALAN TİLKİ, ŞEHRE İNDİ

FATİH, İSTANBUL (DHA) - ADIYAMAN'da, aç kalınca şehir merkezine inen tilki, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Öğle saatlerinde Fatih Mahallesi'nde bir tilkinin dolaştığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, tilkinin bir evin bahçesinde olduğu belirledi. Ekiplerin yarım saat süren çalışmasıyla özel aparatla yakalanan tilki, yeniden doğaya salıverildi.