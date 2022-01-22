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Aç kalan tilki şehir merkezine indi

İhlas Haber Ajansı / Ümit Güngör - Haberler | Yerel

Aç kalan tilki şehir merkezine indi İtfaiye ekiplerince yakalanan tilki doğaya bırakıldı Ordu'nun Ünye ilçesinde, doğada aç kalarak şehir merkezine inen tilki şaşkınlığa neden oldu.

ÜNYE, ORDU (İHA) - Aç kalan tilki şehir merkezine indi

İtfaiye ekiplerince yakalanan tilki doğaya bırakıldı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde, doğada aç kalarak şehir merkezine inen tilki şaşkınlığa neden oldu.

Kış ayları nedeniyle doğada yiyecek bulamayan birçok yaban hayvanı şehir merkezine inmeye devam ediyor. Çınarlık Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde bir iş yerine giren tilki, herkesi şaşırttı.

"İlk defa böyle bir durumla karşılaştık"

Şaşkınlık veren olayı üzerinden atamayan iş yeri sahibi Özcan Arslan, "İş yerimin içindeyken karşı yolda tilkiyi gördük. Daha sonra gerekli makamları aradık. Ardından itfaiye ekipleri geldi. Daha sonra ekipler uzun uğraşlar sonucu tilkiyi aldı. İlk defa böyle bir durumla karşılaştık. Biz de tilkiyi görür görmez korktuk tabii ki ancak tilkini aç kaldığı halinden belli oluyordu. Biraz da uysaldı" dedi.

Çiçekçi dükkanına giren tilki, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bildirilmesinin ardından bulunduğu yerden alındı. Görevlilerce özel aparatla yakalanan tilkinin herhangi bir yaralanma veya sağlık sorunu olmadığı tespit edilerek yeniden doğaya salındı.

Aç kalan tilki şehir merkezine indi

Aç kalan tilki şehir merkezine indi

Aç kalan tilki şehir merkezine indi

İhlas Haber Ajansı / Ümit Güngör - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Ordu, Ünye, Yerel, Haber

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