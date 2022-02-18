SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Aç kalan tilki şehir merkezinde markete girdi... O anlar kamerada

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde aç kalan bir tilki şehir merkezinde markete giren tilki, panik ve şaşkınlık oluşturdu.

Safranbolu ilçesi Barış mahallesinde yaşanan olayda, aç kaldığı tahmin edilen bir Tilki, kapısı açık olan markete girdi. Bir anda neye uğradığını şaşıran market işletmecisinin şaşkınlığı atar atmaz cep telefonuna sarıldı. Oldukça şaşıran genç arkadaşlarına o anları göstermek için kayda alarak 'Markete Tilki girdiğini ve ona ne hoşt mu diyeceğiz ne diyeceğiz" diyerek gülümsemesi dikkat çekti. O anların marketin güvenlik kamerasına da yansıyan olaya tanıklık eden market işletmecisi Emir Baş, " Kasa otourup telefonla oynuyordum. Biranda kapıdan girenin Tilki olduğunu görünce hemen kayda alıp arkadaşlarıma atmak için kayda aldım. İçerde biraz oyalandıktan sonra hemen çıkıp gitti. Hayatımda ilk defa yaban hayvanı yakından görmemiştim. Çok şaşırdım" dedi.