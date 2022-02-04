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Aç kalan tilki karakolda karnını doyurdu

İhlas Haber Ajansı, Ercan Topaç - Güncel
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Aç kalan tilki karakolda karnını doyurduTUNCELİ Tunceli'de aç kalan bir tilki, jandarma karakolunun kapısına kadar gitti.

Aç kalan tilki karakolda karnını doyurdu

TUNCELİ Tunceli'de aç kalan bir tilki, jandarma karakolunun kapısına kadar gitti. Burada Mehmetçik tarafından karnı doyurulan tilki, yeniden doğal ortamına döndü.

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan bir tilki, Sarıtaş Jandarma Karakolunun kapısına kadar gitti. Burada Mehmetçik tarafından beslenen tilki, karnını doyurduktan sonra yeniden doğal ortamına döndü. Tilkinin o anları askerler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Aç kalan tilki karakolda karnını doyurdu

Aç kalan tilki karakolda karnını doyurdu

Aç kalan tilki karakolda karnını doyurdu

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Güncel

Mehmetçik, Jandarma, Tunceli, Güncel, Haber

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