Aç kalan sokak köpekleri tavukları parçaladı
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Aç kalan sokak köpekleri tavukları parçaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aç kalan sokak köpekleri tavukları parçaladı

Adıyaman'da aç kalan sokak köpekleri girdikleri kümeste tavukları parçalayarak telef etti.

Adıyaman'da aç kalan sokak köpekleri girdikleri kümeste tavukları parçalayarak telef etti.

Yeni Mahalle 26213 Sokak'ta C.K.'ya ait ikametin kümesine gece saatlerinde giren ve aç oldukları düşünülen sokak köpekleri, 4 tavuk ile 1 horoza saldırdı. Kümeste bulunan hayvanları parçalayan sokak köpeklerini fark eden vatandaşlar köpekleri kovaladı. Köpeklerin parçaladığı hayvanlar telef oldu. Vatandaşlar, zaman zaman meydana gelen bu tür olaylardan dolayı ilgililerin gerekli önlemi almasını istedi. - ADIYAMAN

Aç kalan sokak köpekleri tavukları parçaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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