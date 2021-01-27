Son dakika haberleri: Aç kalan sokak köpeğinin börekçiden yiyecek aldığı anlar kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, börekçinin kapısında bekleyen sokak köpeğine çalışanların yemek verdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da etkili olan soğuk ve yağışlı hava, sokak hayvanlarının yiyecek bulmasını zorlaştırdı. Hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düştüğü İnegöl ilçesinde, sokak köpeği, Mahmudiye Mahallesi Karaman Sokak'taki bir börekçinin kapısının önüne gelerek, beklemeye başladı. Çalışanlar da aç olduğu tahmin edilen köpeğe yiyecek verdi. Köpek, yiyecekleri aldıktan sonra börekçinin önünden ayrıldı.

Bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla köpeğin beklemesiyle yiyecekleri alıp, bölgeden uzaklaşmasını kaydetti.

Görüntü dökümü;

-Köpeğin yemek beklediği anlar

-Köpeğin yemeği alıp gitmesi

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa), - Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı