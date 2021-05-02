Aç kalan sokak hayvanlarını jandarma besliyor
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Aç kalan sokak hayvanlarını jandarma besliyor

Aç kalan sokak hayvanlarını jandarma besliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'un Alaçam ilçesinde kırsal kesimlerde aç kalan sokak hayvanları, jandarma ekipleri tarafından her gün düzenli olarak besleniyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde kırsal kesimlerde aç kalan sokak hayvanları, jandarma ekipleri tarafından her gün düzenli olarak besleniyor.

Alaçam ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın korana virüsle mücadele tedbirlerinin ardından yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının yardımına jandarma koştu. Sokak hayvanlarının bulunduğu noktaları tespit eden ekipler onlara yiyecek ve su götürdüler. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez ile birlikte, 1200 metre rakımlı Kızlan yolu güzergahı boyunca rastladıkları sokak hayvanlarını kendi imkanlarıyla aldıkları mama ve yiyeceklerle elleriyle beslediler.

17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmayan jandarma ekipleri kısıtlama boyunca sokak hayvanlarını beslemeyi sürdürecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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