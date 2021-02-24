Aç kalan martıları evinin cam kenarına koyduğu ekmekle doyuruyor
24.02.2021 18:07 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:12
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken martılar Cam kenarına konulan ekmekleri martıların alıp gitmesi detayları ORDU - Ordu'da yaşayan Muhammet İspir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken martıları evinin...
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken martılar
Cam kenarına konulan ekmekleri martıların alıp gitmesi detayları ORDU - Ordu'da yaşayan Muhammet İspir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken martıları evinin cam kenarına koyduğu ekmeklerle besliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir