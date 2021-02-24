Aç kalan martıları evinin cam kenarına koyduğu ekmekle doyuruyor
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Aç kalan martıları evinin cam kenarına koyduğu ekmekle doyuruyor

24.02.2021 18:07 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:12

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken martılar Cam kenarına konulan ekmekleri martıların alıp gitmesi detayları ORDU - Ordu'da yaşayan Muhammet İspir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken martıları evinin...

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken martılar

Cam kenarına konulan ekmekleri martıların alıp gitmesi detayları ORDU - Ordu'da yaşayan Muhammet İspir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken martıları evinin cam kenarına koyduğu ekmeklerle besliyor.

Aç kalan martıları evinin cam kenarına koyduğu ekmekle doyuruyor
Aç kalan martıları evinin cam kenarına koyduğu ekmekle doyuruyor
Aç kalan martıları evinin cam kenarına koyduğu ekmekle doyuruyor
Aç kalan martıları evinin cam kenarına koyduğu ekmekle doyuruyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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