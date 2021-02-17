Aç kalan martı sürüleri yolları mesken tuttu
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Aç kalan martı sürüleri yolları mesken tuttu

17.02.2021 11:52 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:57

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, doğal alanların kar örtüsü ile kaplanması üzerine yiyecek bulmakta güçlük çeken martı sürüleri, yol üzerine indi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, doğal alanların kar örtüsü ile kaplanması üzerine yiyecek bulmakta güçlük çeken martı sürüleri, yol üzerine indi.

Beyşehir'de kar yağışının durmasının ardından etkili olan soğuk hava, göl yüzeyinde yaşam süren su kuşlarını da olumsuz etkiledi.

Göl kıyılarında vatandaşların attığı ekmek ve simit parçalarıyla beslediği martı sürüleri, doğal alanların kar örtüsü ile kaplanması üzerine aç kalınca, yiyecek arayışı için farklı alanlara yöneldi.

Martılarla birlikte farklı kuş türleri besin bulabilmek amacıyla yolları mesken tuttu.

Şamlar Mahallesi yolu üzerinde sürüler halinde görülen martıların, yol kenarında bulunan sokak hayvanlarının barınaklarına bırakılan ekmeklerle beslendiği gözlendi.

Barınakların yanından geçen asfalt yol üzerine inerek bekleyen ve soğuktan etkilendiği gözlenen çok sayıdaki martı, sürücülerin attığı ekmek parçalarını kapabilmek için birbiriyle yarışıyor.

Martı sürüleri, kar örtüsü üzerine bırakılan ekmek parçalarını da kapmak için mücadele verdi.

Aç kalan martı sürüleri yolları mesken tuttu
Aç kalan martı sürüleri yolları mesken tuttu
Aç kalan martı sürüleri yolları mesken tuttu
Aç kalan martı sürüleri yolları mesken tuttu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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