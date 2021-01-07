Aç kalan kuşlar, yem fabrikasını mesken edindi

Aç kalan kuşlar, yem fabrikasına sığındı

MUŞ'ta, zorlu hava koşulları dolayısıyla doğada yem bulmakta güçlük çeken kuşlar, çareyi yem fabrikasına sığınmakta buldu. Yem fabrikasını mesken edinen kuşlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Muş'ta, etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kentte toprak örtüsünün karla kaplanması üzerine doğada yiyecek bulmakta güçlük eken kuşlar, çareyi Hasköy ilçesi karayolu üzerindeki yem fabrikasına sığınmakta buldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye kadar düştüğü kentteki yem fabrikasının çevresinden ayrılmayan yüzlerce kuşun görüntüleri, görenleri büyülüyor. Kış mevsiminde yaklaşık 6 ay kuşların fabrikayı abluka altına aldığını söyleyen işçiler onları ürkütmemeye çalıştıklarını söyledi. Her yıl olduğu gibi bu yılda, kar ve soğuk hava nedeniyle fabrikalarını mesken tutan kuşları doyurabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten işletme müdürü Suat Bulut, "Bitki örtüsü tamamen karla kaplanmış. Bu nedenle kuşlar fabrikaya geliyorlar. Sabah saatlerinde milyonlarca serçe, güvercin ve kargalar buraya yığılıyor. Bizde onları ürkütmemeye çalışıyoruz. Ayrıca fabrika içerisinde de kuşlar yemleniyorlar. Bu durumdan bizlerde kuşlarda memnun" diye konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL