Aç kalan kuşlar, yem fabrikasını mesken edindi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Aç kalan kuşlar, yem fabrikasını mesken edindi

07.01.2021 10:15 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:15
Aç kalan kuşlar, yem fabrikasını mesken edindi

Aç kalan kuşlar, yem fabrikasına sığındı MUŞ'ta, zorlu hava koşulları dolayısıyla doğada yem bulmakta güçlük çeken kuşlar, çareyi yem fabrikasına sığınmakta buldu.

Aç kalan kuşlar, yem fabrikasına sığındı 

MUŞ'ta, zorlu hava koşulları dolayısıyla doğada yem bulmakta güçlük çeken kuşlar, çareyi yem fabrikasına sığınmakta buldu. Yem fabrikasını mesken edinen kuşlar, renkli görüntüler oluşturdu.

    Muş'ta, etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kentte toprak örtüsünün karla kaplanması üzerine doğada yiyecek bulmakta güçlük eken kuşlar, çareyi Hasköy ilçesi karayolu üzerindeki yem fabrikasına sığınmakta buldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye kadar düştüğü kentteki yem fabrikasının çevresinden ayrılmayan yüzlerce kuşun görüntüleri, görenleri büyülüyor. Kış mevsiminde yaklaşık 6 ay kuşların fabrikayı abluka altına aldığını söyleyen işçiler onları ürkütmemeye çalıştıklarını söyledi.    Her yıl olduğu gibi bu yılda, kar ve soğuk hava nedeniyle fabrikalarını mesken tutan kuşları doyurabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten işletme müdürü Suat Bulut, "Bitki örtüsü tamamen karla kaplanmış. Bu nedenle kuşlar fabrikaya geliyorlar. Sabah saatlerinde milyonlarca serçe, güvercin ve kargalar buraya yığılıyor. Bizde onları ürkütmemeye çalışıyoruz. Ayrıca fabrika içerisinde de kuşlar yemleniyorlar. Bu durumdan bizlerde kuşlarda memnun" diye konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fikri Sağlar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Çağla Şıkel Enis Arıkan Kate Middleton Gonca Vuslateri
Spor Ersun Yanal Samet Aybaba Mesut Bakkal Cüneyt Çakır Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Çocuk Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aç kalan kuşlar, yem fabrikasını mesken edindi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 10:19:29. #1.14#
title