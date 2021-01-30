Aç kalan kuşlar buğday torbalarına dadandı

Kuşların bir esnafın iş yeri önüne bıraktığı torbadaki buğday ile beslenmesi VAN - Van'ın Özalp ilçesinde aç kalan kuşlar, bir esnafın iş yeri önüne bıraktığı torbadaki buğday ile beslendi.