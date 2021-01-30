Aç kalan kuşlar buğday torbalarına dadandı
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Aç kalan kuşlar buğday torbalarına dadandı

30.01.2021 13:22 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:26

Kuşların bir esnafın iş yeri önüne bıraktığı torbadaki buğday ile beslenmesi VAN - Van'ın Özalp ilçesinde aç kalan kuşlar, bir esnafın iş yeri önüne bıraktığı torbadaki buğday ile beslendi.

Kuşların bir esnafın iş yeri önüne bıraktığı torbadaki buğday ile beslenmesi VAN - Van'ın Özalp ilçesinde aç kalan kuşlar, bir esnafın iş yeri önüne bıraktığı torbadaki buğday ile beslendi.

Aç kalan kuşlar buğday torbalarına dadandı
Aç kalan kuşlar buğday torbalarına dadandı
Aç kalan kuşlar buğday torbalarına dadandı
Aç kalan kuşlar buğday torbalarına dadandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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