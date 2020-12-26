Aç kalan kurtlar Sarıkamış'a indi
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Aç kalan kurtlar Sarıkamış'a indi

26.12.2020 09:02 | Son Güncelleme: 26.12.2020 09:06
Aç kalan kurtlar Sarıkamış'a indi

Sarıkamış'ta cadde ve sokaklarda ayılara rastlayan vatandaşlar bu kez caddelerde yiyecek arayan kurtlara rastladı.

Sarıkamış'ta cadde ve sokaklarda ayılara rastlayan vatandaşlar bu kez caddelerde yiyecek arayan kurtlara rastladı. Soğuk havada aç kalan kurtlar yiyecek bulmak için yerleşim yerine indi.

Dondurucu soğukların ve yoğun kar yağışının etkili olduğu Doğu Anadolu'da, çetin kış şartları yaban hayatını olumsuz etkiliyor. Beyaz örtüyle kaplanan dağlarda yiyecek bulamayan 2 kurt, Sarıkamış ilçe merkezine indi. İnönü ve Yeni Mahalle mevkisinde 2 kurt yiyecek ararken görüntülendi. Kurtlar daha sonra kaçarak gözlerden kayboldu. - KARS

Aç kalan kurtlar Sarıkamış'a indi
Aç kalan kurtlar Sarıkamış'a indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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