AÇ KALAN KURTLAR MAHALLEYE İNDİ, 2 KOYUNU TELEF ETTİ

KONYA'nın Kulu ilçesinde hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken 3 kurt, mahalleye inip Suriye uyruklu Yusuf Cuma'ya ait 2 koyunu telef etti. Olay, Kırkpınar Mahallesi'nde oturan Yusuf Cuma'nın evinin bahçesinde meydana geldi. Hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken ve aç kalan 3 kurt, mahalleye inip Cuma'nın bahçesindeki 2 koyunu telef etti. Kurtaların ertesi gün tekrar bahçesine geldiğini gören Cuma o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.