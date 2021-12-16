AÇ KALAN KURTLAR MAHALLEYE İNDİ, 2 KOYUNU TELEF ETTİ - Haberler
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AÇ KALAN KURTLAR MAHALLEYE İNDİ, 2 KOYUNU TELEF ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'nın Kulu ilçesinde hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken 3 kurt, mahalleye inip Suriye uyruklu Yusuf Cuma'ya ait 2 koyunu telef etti.

KONYA'nın Kulu ilçesinde hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken 3 kurt, mahalleye inip Suriye uyruklu Yusuf Cuma'ya ait 2 koyunu telef etti. Olay, Kırkpınar Mahallesi'nde oturan Yusuf Cuma'nın evinin bahçesinde meydana geldi. Hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken ve aç kalan 3 kurt, mahalleye inip Cuma'nın bahçesindeki 2 koyunu telef etti. Kurtaların ertesi gün tekrar bahçesine geldiğini gören Cuma o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

AÇ KALAN KURTLAR MAHALLEYE İNDİ, 2 KOYUNU TELEF ETTİ

AÇ KALAN KURTLAR MAHALLEYE İNDİ, 2 KOYUNU TELEF ETTİ

AÇ KALAN KURTLAR MAHALLEYE İNDİ, 2 KOYUNU TELEF ETTİ

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