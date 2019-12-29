Aç kalan kurtlar mahalleye indi
KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde karla kaplı arazide yiyecek bulmakta zorluk çeken kurtlar, mahalleye indi.
KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde karla kaplı arazide yiyecek bulmakta zorluk çeken kurtlar, mahalleye indi.
Sarıoğlan'da soğuk havada karla kaplı arazide yiyecek bulmakta zorluk çeken 4 kurt, dün akşam sıralarında kırsal Ebulhayır Mahallesi'ne indi. Korku ve paniğe neden olan kurtları gören mahalleli, evlerine sığındı. Bir süre mahallede dolaşan 4 kurt, daha sonra uzaklaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.Geçen günlerde Sarıoğlan Belediyesi, kırsal alanlarına yabani hayvanlar için yiyecek bırakmıştı.