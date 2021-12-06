Aç kalan kurtlar karlı zirvelerden indi

PÜLÜMÜR, TUNCELİ (DHA) - KAR yağışının etkili olduğu Tunceli'de aç kalan kurt sürüsü, beyaz örtüyle kaplı dağlardan alçak rakımlara kadar indi. Kurtlar Tunceli- Erzincan kara yolu ve etrafında yiyecek ararken görüntülendi.

?Aziz Abdal, Zel, Silbüs ve Meydan dağları yamaçlarında olan Pülümür Vadisi; akarsuları, şelaleleri, meşe ağaçlarının yoğunluğu, bitki örtüsü, kayalık yamaçları, kanyonları ve yaban hayatıyla kendisine hayran bırakıyor. Kocakoç köyünden başlayarak Pülümür ilçesine kadar uzanan 60 kilometrelik mesafeye sahip Pülümür Vadisi'nde dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı yaban hayatını olumsuz etkiliyor. Beyaz örtüyle kaplanan dağlarda yiyecek bulamayan kurt sürüsü Tunceli- Erzincan kara yolu ve etrafında yiyecek ararken görüntülendi. Gelen araç sesleri üzerine kurtlar ağaçların arasında gözden kayboldu.Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, "Kar yağışı ve dondurucu soğukta aç kalan kurtlar yola, hatta köylere kadar inebilirler. Kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın gece geç saatlerde evlerine giderken dikkatli olmalarını istiyoruz" uyarısında bulundu.