Aç kalan kurt yerleşim yerlerinde yiyecek aradı
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Aç kalan kurt yerleşim yerlerinde yiyecek aradı

28.12.2020 12:14 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:19

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt yerleşim yerine indi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt yerleşim yerine indi. Sarıkamış'ta bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, ilçe merkezinde yiyecek arayan kurdun aracın önünde bir süre koşması ve köpeğin kovalamasının saldırısının ardından gözden kaybolduğu görülüyor.

Aç kalan kurt yerleşim yerlerinde yiyecek aradı
Aç kalan kurt yerleşim yerlerinde yiyecek aradı
Aç kalan kurt yerleşim yerlerinde yiyecek aradı
Aç kalan kurt yerleşim yerlerinde yiyecek aradı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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