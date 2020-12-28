Aç kalan kurt yerleşim yerlerinde yiyecek aradı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt yerleşim yerine indi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt yerleşim yerine indi. Sarıkamış'ta bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, ilçe merkezinde yiyecek arayan kurdun aracın önünde bir süre koşması ve köpeğin kovalamasının saldırısının ardından gözden kaybolduğu görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı