Aç kalan kurt yerleşim yerlerinde yiyecek aradı
28.12.2020 12:14 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:19
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt yerleşim yerine indi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt yerleşim yerine indi. Sarıkamış'ta bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, ilçe merkezinde yiyecek arayan kurdun aracın önünde bir süre koşması ve köpeğin kovalamasının saldırısının ardından gözden kaybolduğu görülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı