Aç kalan kurt yerleşim alanına indi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aç kalan kurt yerleşim alanına indi

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Yerel

- Aç kalan kurt yerleşim alanına indi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yiyecek bulmak için yerleşim alanına inen kurt görüntülendi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - - Aç kalan kurt yerleşim alanına indi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yiyecek bulmak için yerleşim alanına inen kurt görüntülendi.

Gece saatlerinde Esenyurt Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarının yakınların yiyecek arayan bir kurt görüldü. Son günlerde Yüksekova merkezde sık sık kurtların görülmeye başlamasıyla vatandaşlar korku yaşadı.

Taner Adar adlı taksi sürücüsü, karşılaştığı kurdu cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Herkesin akşam saatlerinde dikkatli olmasını isteyen Taner Adar, "Gece saatleriydi. Evinin balkonuna çıktığımda kurt dışarıda geziyordu. Allah'tan bu saatte kimse dışarıda değildi. Herkes akşam saatlerinde evine giderken dikkatli olmalı" dedi.

Aç kalan kurt yerleşim alanına indi

Aç kalan kurt yerleşim alanına indi

Aç kalan kurt yerleşim alanına indi

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title