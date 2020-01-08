: Aç kalan kurt sürüsü ilçe merkezine indi

08.01.2020 14:43 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:44

Erzurum'da aç kalan kurt sürüsü, yiyecek bulmak için yerleşim yerine indi.

Dondurucu soğukların ve yoğun kar yağışının etkili olduğu Doğu Anadolu'da, çetin kış şartları yaban hayatını olumsuz etkiliyor.

Beyaz örtüyle kaplanan dağlarda yiyecek bulamayan 4 kurt, Karayazı ilçe merkezine indi.

Yeni Mahalle mevkisinde yaşayan bir vatandaş, evinin bahçesine kadar gelen kurt sürüsünün görüntüsünü, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde çevredeki evlerin arasında yiyecek arayarak ilerleyen sürünün daha sonra ilçe merkezi yönüne gittiği görülüyor.

Kaynak: AA

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