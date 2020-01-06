06.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:07

Kars'ın Kağızman ilçesinde aç kalan kurt köye kadar indi.



Kağızman Altungedik köyünde yolda çalışan işçiler kurdun kepçenin yanına kadar gelmesini fark etmesi ile korkarak araçlarından inemedi. Kurdun gitmesini bekleyen işçiler ve köylüler kurdun gündüz vakti bu kadar yaklaşmalarına şaşırdıklarını söyledi. Bölgede bir süre yiyecek arayan kurt daha sonra uzaklaştı. - KARS

Kaynak: İHA