Aç kalan kurt, girdiği merada koyun sürüsüne saldırdı

KASTAMONU (İHA) - Devrekani ilçesi Kadirbey Mahallesi'nde meraya giren kurt, Hakan Cabbar isimli vatandaşa ait koyun sürüsüne saldırdı. Kurdun saldırısında bir koyunun telef olurken, çok sayıda koyun da yaralandı.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Kurt telef ettiği hamile koyunun karnındaki kuzuyu da çıkardı. Meraya koyunlarını kontrol etmek için gelen Hakan Cabbar, gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.