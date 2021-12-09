Aç kalan kurt, girdiği merada koyun sürüsüne saldırdı - Haberler
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Aç kalan kurt, girdiği merada koyun sürüsüne saldırdı

Aç kalan kurt, girdiği merada koyun sürüsüne saldırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde meraya giren kurt, saldırdığı 1 koyunu telef ederken, çok sayıda koyunu da yaraladı.

KASTAMONU (İHA) - Devrekani ilçesi Kadirbey Mahallesi'nde meraya giren kurt, Hakan Cabbar isimli vatandaşa ait koyun sürüsüne saldırdı. Kurdun saldırısında bir koyunun telef olurken, çok sayıda koyun da yaralandı.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Kurt telef ettiği hamile koyunun karnındaki kuzuyu da çıkardı. Meraya koyunlarını kontrol etmek için gelen Hakan Cabbar, gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Aç kalan kurt, girdiği merada koyun sürüsüne saldırdı

Aç kalan kurt, girdiği merada koyun sürüsüne saldırdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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