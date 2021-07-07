Aç kalan kurdun oğlaklara saldırması güvenlik kameralarına yansıdı
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Aç kalan kurdun oğlaklara saldırması güvenlik kameralarına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir besi damında bulunan 2 oğlağa kurdun saldırması güvenlik kameralarına yansıdı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir besi damında bulunan 2 oğlağa kurdun saldırması güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiler göre, Avanos Küme Evleri mevkiinde Ahmet Kesal'a ait olan besinin damında bulunan oğlaklara aç kalan kalan kurt saldırdı. Besi damında bulunan 2 oğlağı telef eden kurdun oğlaklara saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Aç kalan kurdun oğlaklara saldırması güvenlik kameralarına yansıdı
Aç kalan kurdun oğlaklara saldırması güvenlik kameralarına yansıdı
Aç kalan kurdun oğlaklara saldırması güvenlik kameralarına yansıdı
Aç kalan kurdun oğlaklara saldırması güvenlik kameralarına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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