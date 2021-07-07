Son dakika... Aç kalan kurdun oğlaklara saldırması güvenlik kameralarına yansıdı
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Son dakika... Aç kalan kurdun oğlaklara saldırması güvenlik kameralarına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... - Aç kalan kurdun oğlaklara saldırması güvenlik kameralarına yansıdı Aç kalan kurt 2 oğlağı telef etti Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir besi damında bulunan 2 oğlağa kurdun saldırması güvenlik kameralarına yansıdı.

- Aç kalan kurdun oğlaklara saldırması güvenlik kameralarına yansıdı

Aç kalan kurt 2 oğlağı telef etti

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir besi damında bulunan 2 oğlağa kurdun saldırması güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiler göre, Avanos Küme Evleri mevkiinde Ahmet Kesal'a ait olan besinin damında bulunan oğlaklara aç kalan kalan kurt saldırdı. Besi damında bulunan 2 oğlağı telef eden kurdun oğlaklara saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Son dakika... Aç kalan kurdun oğlaklara saldırması güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika... Aç kalan kurdun oğlaklara saldırması güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika... Aç kalan kurdun oğlaklara saldırması güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika... Aç kalan kurdun oğlaklara saldırması güvenlik kameralarına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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