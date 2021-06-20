Aç kalan köpekler koyunları yedi
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Aç kalan köpekler koyunları yedi

Aç kalan köpekler koyunları yedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde aç alan köpekler köye indi, 25 koyunu telef etti, 15 kuzuyu yaraladı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde aç alan köpekler köye indi, 25 koyunu telef etti, 15 kuzuyu yaraladı.

Alınan bilgilere göre, dün gece Eleşkirt ilçesine bağlı Mollasüleyman köyünde Cesim Yazıcı koyun ve kuzularının telef olduğunu gördü. Çobanlar aç kalan 5-6 köpeğin koyunları yediklerini gördüklerini söylediler. Olayda 25 koyun telef olurken, 15 kuzu da yaralandı.

Bölgede daha öncede köpeklerin hayvanları telef ettiği öğrenildi. - AĞRI

Aç kalan köpekler koyunları yedi
Aç kalan köpekler koyunları yedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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