Aç kalan kediyi, yunus ekibi besledi ANTALYA'nın Serik ilçesinde aç kalan sokak kedisini polis elleriyle besledi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde aç kalan sokak kedisini polis elleriyle besledi.

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Serik ilçesi Çınaraltı Meydanı'nda görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize yunus polisleri, sokakta yiyecek arayan bir kedi gördü. Bir süre kediyi seven polisler, yanlarında bulunan poğaçayı parçalayarak, lokmalar halinde kediye yedirdi. Polislerin pet bardakla su içirdiği kedi daha sonra meydandan ayrıldı.

Kaynak: DHA