Aç kalan kedileri vatandaşlar elleriyle besledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aç kalan kedileri vatandaşlar elleriyle besledi

Aç kalan kedileri vatandaşlar elleriyle besledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gaziantep'te sanayi sitesinde esnafın yokluğundan dolayı aç kalan kedileri vatandaşlar elleriyle besledi.

Gaziantep'te sanayi sitesinde esnafın yokluğundan dolayı aç kalan kedileri vatandaşlar elleriyle besledi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki KÜSGET Sanayi Sitesi'nde açlıktan miyavlayan kedilerin imdadına yoldan geçen vatandaşlar yetişti. Tam kapanma sürecinden dolayı esnafın dükkanlarını kapalı tuttuğu sitede kediler aç kaldı. Yoldan geçen vatandaşlar açlıktan yorgun düşen kedileri süt ve ekmekle besledi. - GAZİANTEP

Aç kalan kedileri vatandaşlar elleriyle besledi
Aç kalan kedileri vatandaşlar elleriyle besledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sergey Lavrov Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Ebru Gündeş Burak Sergen Nur Fettahoğlu
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Fırat Aydınus Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aç kalan kedileri vatandaşlar elleriyle besledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 12:19:07. #1.13#

title