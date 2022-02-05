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Aç kalan karacalar yol kenarına indi

İhlas Haber Ajansı, Muhammed Muttalip Yalçın - Yerel
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Aç kalan karacalar yol kenarına indi Çorum'da kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle yiyecek bulamayan karacalar ana yola indi.

ÇORUM (İHA) - Aç kalan karacalar yol kenarına indi

ÇORUM - Çorum'da kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle yiyecek bulamayan karacalar ana yola indi.

Çorum'da Gölünyazı Kuş Cenneti'nin bulunduğu bölgede görülen 4 karaca ana yolun yanına indi. Yiyecek arayan karacalar, yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İl genelinde etkili olan kar yağışı günlük yaşamın yanı sıra yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Çorum Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları yemleme çalışmalarını sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın - Yerel

Çorum, kar, Yerel, Haber

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