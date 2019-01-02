Aç Kalan Güvercinler Buğday Kamyonlarını Mesken Tuttu

Gaziantep'te kış koşullarının kendini hissettirmesinin ardından aç kalan güvercinler, buğday yükü boşaltan kamyonları mesken tuttu.

Gaziantep'te kar ve soğuk havadan en çok etkilenenler hayvanlar oldu. Aç kalan güvercinler, buğday pazarını mesken tuttu. Brandalı olarak pazara gelen ve yükünü boşaltan kamyonların kasaları, güvercinlerin akınına uğruyor. Kalan buğday tanelerini yiyen güvercinler, gün boyu bir kamyonun kasasından diğer aracın kasasına uçuyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA