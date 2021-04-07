Aç kalan fareler Tekirdağ-İstanbul çevre yolunu bastı
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Aç kalan fareler Tekirdağ-İstanbul çevre yolunu bastı

İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Haberler | Güncel

Aç kalan fareler Tekirdağ-İstanbul çevre yolunu bastı Tekirdağ'da aç kalan fareler İstanbul-Tekirdağ yolunu bastı.

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Kanalizasyonlarda yapılan araştırma İstanbul'un uyuşturucu haritasını ortaya çıkardı

Aç kalan fareler Tekirdağ-İstanbul çevre yolunu bastı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da aç kalan fareler İstanbul-Tekirdağ yolunu bastı. Yolda yiyecek arayan fareler zaman zaman ezilme tehlikesi geçirdi.

Şehir merkezinde aç kalan fareler yol bastı. İstanbul - Tekirdağ çevre yolunda asfalta çıkan fareler emniyet şeridinde bir süre yiyecek bir şeyler aradı. Trafiğin yoğun olmasına karşın emniyet şeridinde görülen fareler, zaman zaman yoldan geçen araçların altında ezilme tehlikesi geçirdi.

Boyutlarının büyük olmasıyla da dikkat çeken yol basan fareleri görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ayrıca yolun kenarındaki otların arasında çok sayıda fare deliği olduğu gözlendi.

Aç kalan fareler Tekirdağ-İstanbul çevre yolunu bastı
Aç kalan fareler Tekirdağ-İstanbul çevre yolunu bastı
Aç kalan fareler Tekirdağ-İstanbul çevre yolunu bastı
Aç kalan fareler Tekirdağ-İstanbul çevre yolunu bastı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 14:30:56. #1.16#
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