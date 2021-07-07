Aç kalan domuzlar yiyecek bulmak için turizm merkezine indi
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Aç kalan domuzlar yiyecek bulmak için turizm merkezine indi

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Haberler | Güncel

- Aç kalan domuzlar yiyecek bulmak için turizm merkezine indi Antalya'nın Kaş İlçesi'nde gece saatlerinde şehir merkezine inen domuz sürüsü, yiyecek ararken görüntülendi.

- Aç kalan domuzlar yiyecek bulmak için turizm merkezine indi

ANTALYA - Antalya'nın Kaş İlçesi'nde gece saatlerinde şehir merkezine inen domuz sürüsü, yiyecek ararken görüntülendi.

Turizm merkezinde yaz aylarında ormanlık ve dağlık bölgelerde aç kalan domuzlar, yiyecek bulabilmek için merkeze indi. Yavruları ile cadde ve sokaklarda gezen domuzlar, yiyecek aradı. Bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Aç kalan domuzlar yiyecek bulmak için turizm merkezine indi
Aç kalan domuzlar yiyecek bulmak için turizm merkezine indi
Aç kalan domuzlar yiyecek bulmak için turizm merkezine indi
Aç kalan domuzlar yiyecek bulmak için turizm merkezine indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

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