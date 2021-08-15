Aç kalan domuzlar sahile indi
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Aç kalan domuzlar sahile indi

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Haberler | Güncel

Aç kalan domuzlar sahile indi Bursa'nın Mudanya ilçesinde aç kalan domuz ve yavruları, sahilde yiyecek ararken görüntülendi.

Aç kalan domuzlar sahile indi

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde aç kalan domuz ve yavruları, sahilde yiyecek ararken görüntülendi.

Bursa'nın sahil ilçelerinden biri olan Mudanya'da aç kalan domuz ve yavruları yiyecek bulmak için sahile indi. Vatandaşlar tarafından görüntülenen domuzlar, vatandaşların bıraktığı karpuzu da afiyetle yedi. Yaşanan bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Aç kalan domuzlar sahile indi
Aç kalan domuzlar sahile indi
Aç kalan domuzlar sahile indi
Aç kalan domuzlar sahile indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur

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