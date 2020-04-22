Aç kalan domuzlar Marmaris sokaklarına indi
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Marmaris, Muğla, 3. Sayfa

Aç kalan domuzlar Marmaris sokaklarına indi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gece sürü halinde gezen domuzlar bir süre yiyecek aradıktan sonra tekrar ormana döndü.

22.04.2020 09:20 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:20
Aç kalan domuzlar Marmaris sokaklarına indi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gece sürü halinde gezen domuzlar bir süre yiyecek aradıktan sonra tekrar ormana döndü.

Siteler mahallesi üzerinde bulunan cadde boyunca yaklaşık 1 kilometre yiyecek arayan domuzları gören vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi. Marmaris Siteler mahallesi mevkiinde cadde üzerinde dolaşan domuzların sürüler halinde dolaşması ve boş sokaklarda yiyecek araması ilginç görüntüler oluşturdu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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