Aç kalan domuzlar Marmaris sokaklarına indi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gece sürü halinde gezen domuzlar bir süre yiyecek aradıktan sonra tekrar ormana döndü.
22.04.2020 09:20 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:20
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gece sürü halinde gezen domuzlar bir süre yiyecek aradıktan sonra tekrar ormana döndü.
Siteler mahallesi üzerinde bulunan cadde boyunca yaklaşık 1 kilometre yiyecek arayan domuzları gören vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi. Marmaris Siteler mahallesi mevkiinde cadde üzerinde dolaşan domuzların sürüler halinde dolaşması ve boş sokaklarda yiyecek araması ilginç görüntüler oluşturdu. - MUĞLA
Kaynak: İHA