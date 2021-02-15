Aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde kar yağışıyla birlikte aç kalan domuzlar ilçe merkezinde yiyecek ararken görüntülendi.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesi etkili olan kar yağışının ardından kısa sürede beyaza bürüdü. Aç kaldığı için Yaylacık ormanından geldiği düşünülen domuzlar ise Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi çevresinde yiyecek ararken görüntülendi. İlçe merkezine inen domuzlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde bir süre sürü halinde gezen domuzlar daha sonra Yaylacık ormanına doğru kaçtı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı