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Aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi Giresun'da aç kalan domuz sürüsü yiyecek aramak için ilçe merkezine indi.

GİRESUN (İHA) - Aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi

GİRESUN - Giresun'da aç kalan domuz sürüsü yiyecek aramak için ilçe merkezine indi. Bir vatandaş ise evinin balkonundan cep telefonuyla o anları kaydetti.

Piraziz ilçesinin Yenimahalle mevkiinde görülen domuz sürüsü yiyecek ararken bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Aç kalan ve yiyecek bulmakta zorluk çeken domuz sürüsü çöp konteynerlerinden yiyecek bulmak için ilçe merkezine kadar indi. Sürü halinde yolda ilerleyen domuzları gören bir vatandaş da o anları görüntüledi.

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