Aç kalan ayılar teleferiğe indi
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Aç kalan ayılar teleferiğe indi

Aç kalan ayılar teleferiğe indi Birçok turistik otel ve mekanın korona virüs sebebiyle kapalı bulunan Uludağ Milli Parkı'nda aç kalan ayılar, teleferikte yiyecek aradı.

30.05.2020 18:33 | Son Güncelleme: 30.05.2020 18:37

Aç kalan ayılar teleferiğe indi

BURSA - Birçok turistik otel ve mekanın korona virüs sebebiyle kapalı bulunan Uludağ Milli Parkı'nda aç kalan ayılar, teleferikte yiyecek aradı.

Korona virüs salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında vatandaşların Uludağ'a çıkması yasaklanmasıyla çöplerden yiyecek bulamayan ayılar, yerleşim yerlerine kadar geldi. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösteren korona virüsü ile mücadele kapsamında Milli park gişelerinden itibaren oteller bölgesi ve Sarıalan'a sivil araç alınmazken, aç kalan ayılar yiyecek bulmak için teleferikte yiyecek aradı. Bu anlar ise görevlinin cep telefonuna yansıdı.

Yiyecek bulamayan ayılar daha sonra bölgeden ayrıldı.

Aç kalan ayılar teleferiğe indi

Kaynak: İHA

Manşet

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